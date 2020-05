90' Enquêtes - Immersion sur la route la plus dangereuse de France

En savoir plus sur Tatiana Silva

Dans la lignée des grands magazines d'informations, 90'Enquêtes est le leader incontesté de la TNT. Chaque semaine, une grande thématique est abordée, touchant les principaux sujets de préoccupations des français. C'est la route la plus dangereuse de France : la RCEA rallie l'est de la France à la façade Atlantique. Traversant la France d'est en ouest, elle est donc incontournable, que ce soit pour le trafic des poids lourds ou des particuliers et vacanciers. Alors que le trafic explose : 15 000 véhicules par jour, elle possède un taux d'accidentologie record. Il y a deux fois plus d'accidents graves sur la RCEA que sur les routes nationales.