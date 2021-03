90' Enquêtes - Immersion totale avec les unités de choc de la gendarmerie (épisode 1)

90’ ENQUÊTES propose une série de reportages exceptionnels, une immersion exclusive au cœur des unités de choc de la gendarmerie.Les équipes ont partagé le quotidien et les missions d’intervention des gendarmes de la compagnie de Rambouillet pendant 3 mois, 24H sur 24, au sein de plusieurs unités d’élite. A Rambouillet, les gendarmes sont constamment sur la brèche. Et à 32 ans, Jonathan a beau avoir du métier, les missions s’enchainent.Avec ses camarades du PSIG, il va notamment intervenir chez un couple dans une situation complexe. En effet un homme aurait frappé sa femme et la situation va très vite dégénérer avec les forces de l’ordre. Il va également faire face à un prédateur sexuel présumé. A la Brigade de Chevreuse, Cédric lui va s’attaquer à un délinquant de haut vol, qui arnaque les victimes par dizaine sur internet. Une affaire étonnante, sur les pas de ce malfrat qui multiplie les victimes, comme les conquêtes.