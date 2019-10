90' Enquêtes - Immersion totale avec les unités de choc de la gendarmerie (épisode 3)

Pour la première fois, 90’ ENQUÊTES propose une série de reportages exceptionnels, une immersion exclusive au cœur des unités de choc de la gendarmerie.Les équipes ont partagé le quotidien et les missions d’intervention des gendarmes de la compagnie de Rambouillet pendant 3 mois, 24H sur 24, au sein de plusieurs unités d’élite. Dans le Sud des Yvelines, les hommes du PSIG doivent s’attendre à tout.Sylvain, 37 ans va devoir intervenir dans une maison où des squatteurs ont menacé de mort le propriétaire. Nous avons aussi suivi Quentin, Maréchal des logis chef de 33 ans. Il est sur la piste d’une bande de voleurs inhabituels : Ils dévalisent régulièrement un supermarché de proximité et le montant du préjudice est astronomique : près de 100 000 euros. Au GELAC, l’unité anti-cambriolage, Alexandre lui est sur la trace d’un autre gang, très aguerri. Des malfaiteurs qui dévalisent de riches propriétaires et leurs caves à vins.

En savoir plus sur Tatiana Silva