90' Enquêtes - Immobilier : comment éviter les arnaques ?

On les appelle les oubliés de la construction. Ces hommes et ces femmes avaient un rêve assez banal : après de lourds sacrifices financiers, ils voulaient devenir propriétaire de leur domicile. Seulement voilà, les constructeurs, les artisans, les notaires ou les promoteurs agissent parfois aux frontières de la légalité. Des retards de chantier, en passant par les malfaçons, les escroqueries, l'arrêt complet des travaux pour cause de faillite provoquée par l'artisan, les pièges sont nombreux. Les témoignages que nous avons recueillis sont édifiants. Vous verrez Hélène qui vit avec ses deux enfants dans un garage en attendant de pouvoir habiter dans sa belle maison de la Côte d'Azur ou encore Patrick devenu SDF à cause d'un appartement tout neuf jamais terminé. Pourquoi le secteur de la construction est-il gangrené par des professionnels véreux ? Jusqu'où peuvent-ils aller pour tirer un maximum de profit sur le dos des futurs propriétaires ? Et surtout comment éviter les pièges ?