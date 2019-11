90' Enquêtes - Infiltration à haut risque au coeur du trafic d'arme

Braquages au fusil à pompe à Paris, règlements de compte à l'arme de guerre à Marseille... les services de police et de gendarmerie sont en alerte. Le trafic d'armes en France connait une nette augmentation. Ce qui inquiète le plus les autorités, c'est la présence d'armes de type kalachnikov en provenance des Balkans. Combien sont-elles en France ? Au cours de notre enquête, nous avons remonté les filières du trafic d'armes pour mieux comprendre comment elles passent les frontières ? Qui les vend ? A quel prix ? En France, au-delà du grand banditisme, de plus en plus de jeunes délinquants s'équipent avec de telles armes de guerre. Nous avons rencontré des dealers qui contrôlent leurs territoires au sein des cités grâce à un arsenal impressionnant. Enfin, un trafiquant d'armes français a exceptionnellement accepté de témoigner devant notre caméra. Nous montrerons comment il est possible de se procurer des armes sur Internet.

En savoir plus sur Tatiana Silva