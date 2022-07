90' Enquêtes - Insultes, noyade, incendie : le quotidien musclé des gendarmes du sud

Le Grau-du-Roi est l’une des stations balnéaires les plus populaires de la Côte méditerranéenne. Chaque été, sa population passe de 8500 à plus de 100 000 habitants. Pour faire face à cet afflux de vacanciers hors du commun, les gendarmes de la petite cité du Gard triplent leurs effectifs. Pendant tout l’été nous avons partagé le quotidien de ces gendarmes de terrain : noyades, incendies, vols à la serviette, mais aussi violence et alcool... Sous le soleil du Sud, pas de vacances pour les forces de l’ordre.Entre la consommation de stupéfiants qui explose et les incivilités en tous genres, les interventions des gendarmes sont souvent mouvementés, y compris pour leurs collègues de la Brigade nautique qui ont fort à faire avec certains vacanciers qui se croient tout permis sur les eaux bleues de la Méditerranée.