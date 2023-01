90' Enquêtes - Interpellations à risque, flags et courses-poursuites : la gendarmerie sort les muscles

Aujourd’hui, c’est un reportage exclusif qui nous conduit à Rouen, la capitale de la Normandie. Traversée par la Seine et ancrée dans l’Histoire, la ville offre un cadre de vie agréable. Pour conserver cette quiétude et veiller sur les 650 000 habitants, 145 gendarmes sont sur le pied de guerre jour et nuit. En particulier, une unité d’élite : le peloton de surveillance et d’intervention, le PSIG, la force de frappe de la gendarmerie. Celui de Rouen est classé « Sabre ». Ses hommes sont dotés d’armes de guerre pour répondre à toutes les situations de crise. Notamment les tueries de masse ou les attentats. Cette unité a été créée au lendemain des attaques terroristes de 2015.Nous avons partagé le quotidien des hommes du PSIG de Rouen pendant plusieurs mois : 23 militaires dont la moitié n’a pas encore 30 ans, à l’image de Bastien, fraîchement sorti de l’école. Il va vivre ses premières interventions au sein de cette unité de choc. Comme la maîtrise d’un forcené armé retranché dans son domicile.A la tête de l’unité, le major Châtelain. Ce militaire de carrière dirige ses hommes d’une main de fer. Et ils vont devoir redoubler d’efforts car des bandes de voleurs sévissent dans la région. Avec plus de 4 cambriolages par jour, les gendarmes sont sur les dents. Vous découvrirez leurs arrestations spectaculaires en flagrant délit.Arrestations musclées, flags et courses-poursuites... Immersion dans le quotidien mouvementé du PSIG Sabre de Rouen.