90' Enquêtes - Intoxications alimentaires, plats cuisinés avariés : sommes-nous bien protégés ?

Saletés, mouches, bactéries, aliments pourris ou toxiques… Dans ce numéro de 90' Enquêtes, vous découvrirez que l'hygiène des restaurants et des commerces de bouche dépassent parfois l'entendement. Nous avons suivi les agents des Directions Départementales de la Protection des Populations pendant plusieurs semaines et filmé les cuisines. Résultat : les plats préparés ou les aliments vendus dans les commerces de proximité ne sont pas toujours sans danger. Sur les marchés, chez les traiteurs, les petits commerçants de quartier et aussi les supérettes... certains n'hésitent pas à jouer à la roulette russe avec notre santé en bafouant les règles élémentaires d'hygiène. Comment sommes-nous protégés des fraudes alimentaires ? Qui sont les tricheurs qui mettent en danger notre santé ? Et à l'inverse, est-il toujours simple pour les commerçants de suivre les règles à la lettre ?