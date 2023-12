90' Enquêtes - Je construis ma maison tout seul : rêve ou cauchemar ?

90 'Enquêtes propose une plongée étonnante dans la grande aventure des travaux ! Chaque année, en France, plus de 100 000 permis de construire de maisons individuelles sont déposés. Et, aujourd’hui, de plus en plus de familles font le pari fou de construire ou de rénover eux-mêmes leur maison. C’est souvent le rêve de toute une vie… et il peut parfois virer au cauchemar ! Suivez plusieurs familles qui se sont lancées cet incroyable défi : Cynthia, esthéticienne et Sébastien, dessinateur industriel, ont fait le choix d’une maison en kit : le constructeur leur a livré 4 murs, un toit, et des tonnes de matériel. A eux de faire… tout le reste ! Ont-ils vraiment pris conscience de l’ampleur de la tâche titanesque qui les attend ? Marc, employé dans l’agroalimentaire et Elodie, auxiliaire de vie, se sont lancés eux dans un projet original : un pavillon composés de douze containers recyclés ! A la clé, de belles économies. Mais entre les intempéries et les imprévus, leur parcours s’annonce semé d’embûches. Nous avons également partagé la galère d’un couple près de Lille, victime d’un constructeur peu scrupuleux qui a subitement déserté le chantier. Aujourd’hui, pas d’autres choix pour eux que de se retrousser les manches pour terminer le chantier coûte que coûte… Vont-ils réussir à s’en sortir ? Enfin, dans l’Aube, nous avons suivi le combat une douzaine de familles, elles-aussi, victimes d’entrepreneurs malhonnêtes. A l’image de Nathalie qui a dépensé 73 000 euros pour lancer son chantier : au bout de deux ans, elle n’a qu’un immense trou au milieu de son terrain et pas le moindre début de fondation. Avec les autres familles de victimes elle se bat pour que justice soit faite. Et pour cela, elle a retrouvé les entrepreneurs… le face à face s’annonce très tendu !