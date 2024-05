90' Enquêtes - Kiwi, ananas, avocat : Révélations sur les fruits exotiques préférés des Français

Avec le retour des beaux jours, les Français se ruent sur les fruits, en particulier exotiques : bourrés de vitamines, de fibres et d’oméga 3, ils prennent de plus en plus de place sur les étals des marchés. Mais sont-ils vraiment aussi bons pour la santé et la planète qu’on veut bien nous le laisser croire ? L’ananas par exemple : en 15 ans, sa consommation a quasiment triplé ! Mais fait-il vraiment maigrir ? Nous avons mené l’enquête jusqu’au Costa Rica, premier pays producteur au monde d’ananas, où les champs sont arrosés de pesticides interdits en France. L’avocat, lui, est présent dans toutes les recettes tendance du moment : poke bowl, avocado toast, etc. Les Français en sont les plus gros consommateurs en Europe. A cause de sa consommation mondiale, multipliée par 3 en dix ans, ce fruit est devenu le nouvel or vert des Mexicains. Mais ce business juteux est désormais la cible des narcotrafiquants : enlèvement de fermiers, rackets et règlements de compte entre bandes rivales… Tous les coups sont permis pour mettre la main sur les profits générés par l’avocat. Enfin, parmi les fruits exotiques préférés des Français, il y a le kiwi, la star du petit déjeuner. Ce petit fruit est vendu de 70 centimes à plus de 3 euros pièce. Comment expliquer un tel écart de prix ? Et à qui profite le business très rentable du kiwi ?