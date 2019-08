90' Enquêtes - La vie trépidante des familles les plus nombreuses du monde

A partir de 3 enfants, la famille est aujourd’hui considérée comme «nombreuse». Mais certains parents battent tous les records : avec 7, 11 voire même 14 enfants… la vie quotidienne de ces tribus XXL se révèle alors très mouvementée et donne lieu aux situations les plus inattendues…90’ enquêtes a suivi en exclusivité l’une de ces incroyables mamans qui est devenue une star mondiale en battant tous les records : l’américaine Nathalie Suleman, surnommée «Octomum» par la presse internationale. Ses octuplés avaient fait la une de tous les journaux. 9 ans plus tard, elle se confie aux caméras de 90’ Enquêtes et livre tous ses secrtes…Vous découvrirez également le quotidien hors norme de Vanessa et Jean-François, 9 enfants, et rien que des filles ! Chez eux, c’est ambiance «pyjama party» tous les soirs. Alors, pour mettre un peu d’ordre, le papa militaire doit souvent adopter à la maison les règles de discipline qu’il applique à l’armée…Enfin, vous partagerez l’aventure unique de Daphné et Baudouin et de leurs 6 enfants. Installés dans un château, ils ont décidé de s’offrir une vie de conte de fées. Et pour cela, la tribu s’impose un style de vie plutôt insolite…Bienvenue dans la vie trépidante des familles les plus nombreuses de France !