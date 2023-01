90' Enquêtes - La vraie vie des gitans

Même leur origine suscite les fantasmes et les légendes. Le mot Gitan vient de l'espagnol gitano, déformation d'egyptiano pour égyptien. Esméralda dans Notre-Dame de Paris est d'ailleurs surnommée l'Egyptienne. Il faut dire que depuis toujours, cette communauté gitane très soudée, mais aussi secrète, inquiète et fascine car ce peuple qui vit entre l'Espagne et le sud de la France a toujours revendiqué une véritable liberté. A côté de cela, la vie de ces catholiques très pratiquants est rythmée par les traditions qui dominent leur quotidien et parfois peuvent sembler les enfermer. Certains rites sont follement romantiques, voire touchants notamment pour des mariages grandioses, d'autres peuvent s'avérer cruels, notamment par exemple les cérémonies pour prouver publiquement la virginité d'une jeune mariée. Entre moments de bonheur, solidarité face aux épreuves mais aussi désillusions et difficultés face à des choix de vie contraignants, nous allons vous raconter la vie secrète des gitans en immersion avec des familles.