90' Enquêtes - Lego, Barbie, Corolle, Playmobil : dans les coulisses de nos jouets préférés

C’est le succès inattendu de l’été 2023 : le film « Barbie » a déclenché une incroyable « barbie-mania » à travers le monde, boostant encore davantage des ventes déjà au sommet : il s’en vend une toutes les deux secondes !! La célèbre poupée blonde, née en Californie, fête ses 60 ans. Nous avons mené l’enquête chez ses créateurs à Los Angeles pour découvrir le secret de son incroyable longévité. En tout, chaque année, ce sont plus de 220 millions de jouets qui sont vendus en France. Mordus de Lego, accrocs au Playmobil, quels sont donc les secrets de ces marques pour nous faire rêver depuis plusieurs générations ? Pour le découvrir, nous avons pu pénétrer en exclusivité dans les coulisses de ces géants internationaux. Direction tout d’abord le Danemark, ou le leader mondial du jouet nous a exceptionnellement ouvert les portes de ses usines. C’est ici que sont fabriqués chaque heure plus de 5 millions d’exemplaires de la fameuse brique en plastique. Vous allez comprendre comment un bataillon de robots, et une armée de designers ont réussi à conquérir le cœur des enfants… mais aussi de leurs parents ! Vous découvrirez aussi la folie qui entoure la marque Playmobil. Il ne mesure que 7 centimètres et demi précisément et c’est pourtant lui aussi un géant du jouet. Le petit bonhomme créé en Allemagne dans les années 70 déchaîne les passions à tout âge. Et aujourd’hui il s’expose dans les lieux les plus prestigieux de la République. Là encore, vous allez voir que cela ne doit rien au hasard. Enfin, nous nous sommes intéressés à une concurrente de la poupée Barbie, mais elle, bien Française. La petite Corolle parfumée à la vanille occupe aujourd’hui un tiers des rayons poupées. On se la transmet de mère en fille depuis 1979. Derrière cette success story, une stratégie marketing très étonnante.