90' Enquêtes - Les CRS à l'épreuve de tous les dangers

C.R.S. Trois lettres qui éveillent bien des fantasmes et des idées reçues ! En France, les CRS sont plus de 10 000. Mais que sait-on vraiment de ces policiers de choc ? 90 Minutes Enquêtes vous propose de découvrir les coulisses d'un métier très éprouvant. Pendant plusieurs mois, une de nos équipes a pu suivre les Compagnies républicaine de sécurité, les fameuses " CRS ", au plus près. Vous verrez que ces policiers surentrainés, rompus aux techniques de combat de rue, doivent souvent gérer des situations imprévisibles. Maintien de l'ordre face aux manifestants, interventions au coeur des cités sensibles, traque des délinquants de la route, pendant leurs missions, le danger peut venir de n'importe où.