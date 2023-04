90' Enquêtes - Les forains : enquête sur une communauté très secrète

En France, les forains sont plus de 30 000 familles à sillonner les routes avec leurs caravanes. Il y a les confiseurs, les propriétaires de manèges a sensation ou encore les fameuses auto tamponneuse ; tous se connaissent, se soutiennent. Pendant 8 mois, trois familles de forains ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs caravanes et nous raconter leurs quotidiens. Avec eux, le monde des forains s'ouvre et l'on découvre des traditions ancestrales que cette communauté continue d'entretenir, comme la reine des forains ou encore l'importance de la transmission entre les générations. 90% des enfants de forains vont être forains à leur tour. Dans le monde des forains, il y a aussi une facette un peu plus sombre. S'ils sont une communauté soudée, les forains n'en restent pas moins des commerçants qui s'efforcent de faire mieux que la concurrence. En matière de manège à sensation, c'est à qui aura le manège le plus spectaculaire et le plus sensationnel. Mais parfois, en voulant être toujours plus spectaculaire, les accidents peuvent arriver.