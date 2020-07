90' Enquêtes - Les roms : immersion dans une communauté mal aimée

En savoir plus sur Tatiana Silva

Les roms ne sont que 17 000 en France et génèrent pourtant de très nombreux fantasmes. Ce sont les histoires de Ioniz, Slavi, Darius et les autres que raconte ce document de 90' Enquêtes. Quatre mois en immersion soit une enquête riche en portraits, au plus près de la communauté la plus détestée d'Europe.Ioniz est né il y a 3 jours, et il commence son existence dans un bidonville. Son père, Viorel, 20 ans, tatoué, est déjà fier de son fils. Mais pour sa femme et lui, ainsi que leur famille, une quinzaine de roms originaires de Bucarest en Roumanie, les joies de la naissance sont de courte durée. Le camp où ils habitent depuis une petite année à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, va être expulsé dans quelques jours.