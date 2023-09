90' Enquêtes - Les sauveteurs de l'île de beauté

Pour ce numéro de 90' Enquêtes, direction la Corse et ses paysages à couper le souffle. Cet été, entre mer et montagne, nos équipes ont partagé le quotidien des sauveteurs de l'Ile de Beauté. Services d'urgence, pompiers et Sécurité Civile, gendarmes secouristes de Haute-Montagne... 24 heures sur 24, toujours en première ligne, ils font face à tous types de situations, des plus cocasses aux plus dramatiques. Vous le découvrirez, certaines interventions ne sont pas sans risque pour ces hommes et femmes animés par une même ferveur : sauver des vies.