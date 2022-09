90' Enquêtes - L’été très chaud des gendarmes de la côte d’Azur

Chaque été, 3 millions de touristes affluent sur la Côte d'Azur. Rien qu’à Cannes et sa région, durant la période estivale, la population y est multipliée par 3. Il faut dire qu'entre plages de rêve, villas somptueuses et fêtes endiablées, la French Riviera a de quoi séduire les touristes. Mais l'envers de ce décor paradisiaque n'est pas toujours reluisant. Bagarres, trafics de drogues ou conduite en état d'ivresse, les 180 gendarmes de la compagnie de Cannes ont fort à faire pour assurer la sécurité des vacanciers. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi leur été sous haute-tension, sur les rives de la Méditerranée : la saison de tous les dangers. Avec la canicule qui échauffe rapidement les esprits, jamais les gendarmes n’ont été aussi sollicités pendant la période estivale. Entre riverains et estivants, on en vient vite aux mains à cause de barbecues improvisés et des risques d'incendies. Et c’est loin d’être le seul problème !Au sein de la brigade de Mandelieu-la-Napoule, vous allez découvrir Christelle, 34 ans, aux prises avec des voleurs de jets ski, des engins qui valent plus de 20 000 euros. Dans les campings aussi l'été est chaud : David va devoir gérer une vacancière alcoolique particulièrement agitée.A la Brigade motorisée de Draguignan, alors que durant l’été les comportements se relâchent, les gendarmes de la route ne chôment pas. Alain, major de 53 ans, va intercepter des fans de motocross très virulents.Au cœur des vacances, plongez dans l'été à 100 à l'heure des gendarmes de la Côte d'Azur.