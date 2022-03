90' Enquêtes - Leurs folles vacances en camping-car

Une maison sur quatre roues, symbole de liberté… La tendance du camping-car ne faiblit pas. Plus de 450 000 français y ont déjà succombé, et les chiffres ne cessent de progresser avec un marché en croissance de 11% par an. Mais, se lancer dans l’aventure du camping-car peut réserver bien des surprises. Les équipes de 90’Enquêtes ont suivi Flavie, Camélia et leurs quatre copines parties pour un road-trip en Belgique et au Luxembourg afin de célébrer l’enterrement de vie de jeune fille de leur amie Camille. Au programme : des difficultés à se garer, une machine à café impossible à faire fonctionner, une vidange des toilettes rocambolesque et même un accident ! Elles n’oublieront pas de sitôt cette première fois. Certains préfèrent le grand confort, comme Annie et Alain, deux retraités dynamiques qui se sont offert une petite folie : un camping-car version ultra luxe à 250 000 euros. Le temps d’un week-end, ils ont rejoint Michel et Dominique, propriétaires du même véhicule dans le sud de la France. Cachés dans leurs soutes, des véhicules de sport derniers cris qui ne laissent pas les autres adeptes du camping-car indifférents ! Le camping-car est aussi synonyme d’évasion surtout pour Yoan, Aurélie et leurs trois enfants. A bord de leur camping-car d’occasion, ils sont partis pour un tour du monde pendant 1 an. Les équipes de 90’Enquête les ont suivi à Venise et jusqu’en Ouzbékistan : découverte en famille, paysages exceptionnels, école assurée par les parents et un mode de vie au quotidien plein d’imprévus !