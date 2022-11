90' Enquêtes - Lingerie, sextoys, libertinage : les nouvelles tendances du marché du sexe

En savoir plus sur Tatiana Silva

90’ enquêtes propose un voyage insolite dans les coulisses du marché de l’érotisme ! Un énorme marché de plus de 200 milliards d’euros avec par exemple, la lingerie : nous en achetons pour 89 € chaque seconde.Le créateur français Patrice Catanzaro, leadeur mondial de la lingerie fétichiste, nous a ouvert les portes de son atelier. Il nous livre ses secrets de fabrication pour écouler plus de 100 000 pièces de ses collections sexy chaque année.Autre énorme marché : les sextoys. 20% des français disent en posséder au moins un. L’un des rois du secteur, c’est Patrick Pruvot, le créateur du premier love-shop. En seulement 10 ans, il a ouvert 9 boutiques dans toute la France. Il s’est récemment installé dans un célèbre centre commercial et nous livre les clés de sa réussite.Joaquim, 30 ans, lui a décidé de surfer sur un filon plus innovant et très surprenant : les poupées en silicones. Il vient d’ouvrir la première maison close de poupées gonflables, en plein centre de la capitale et ses créatures plus vraies que nature font un cartonVous découvrirez également Kevin, le directeur de la plus grande boite de nuit libertine de la Côte d’Azur. Pour les 9 ans du club, il va recevoir pas moins de 500 personnes pour l’une des soirées les plus coquines de l’année. Nous sommes aussi allés à la rencontre de ceux qui se cachent derrière les sites de rencontres coquins, une industrie qui rapporte gros. Découvrez aussi ceux qui sont partis chercher fortune à l’étranger, notamment en Hongrie, le nouvel eldorado du sexe. A l’image de Pierre Woodman, producteur de films X à Budapest. Il a accepté de nous dévoiler son quotidien : recrutement des actrices, tournages, il nous explique la guerre sans merci qui l’oppose à ses concurrents, notamment sur internet.