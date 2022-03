90' Enquêtes - Loyers impayés, occupations illégales : le scandale des squatteurs

Enquête sur un phénomène qui fait polémique et se trouve régulièrement à la Une de l’actualité : les squatteurs. Ils pénètrent dans notre maison pendant notre absence et l’occupent illégalement… c’est alors le début de mois, voire d’années, de procédure et de galère pour les expulser !Dans cette enquête exceptionnelle, vous allez découvrir l’histoire édifiante de Nacer, obligé de dormir dans sa voiture alors que des squatteurs occupent son logement. Un petit pavillon qu’il s’était offert avec son épouse pour s’installer avec ses enfants. Après 2 ans de procédure, l’expulsion a finalement été décidé par la justice mais quand la police va-t-elle enfin passer à l’action ? Et dans quel état Nacer va-t-il retrouver sa maison ?Rien que pour l’année 2021, près de 200 nouvelles procédures d’expulsion ont été lancées. Mais la justice est lente. Alors, vous allez le voir, certains sont tentés d’employer des méthodes plus radicales, en faisant appel à de véritables « brigades anti-squat » aux méthodes parfois discutables. Nous les avons rencontrés.Nous avons aussi partagé le quotidien de Yann, qui a monté un véritable business autour de cet épineux problème. Il rachète au rabais les biens squattés et gère ensuite lui-même la situation avec les squatteurs. Nous l’avons accompagné lors de ses négociations souvent sensibles !Enfin, une huissière de justice de Marseille, spécialisée dans les expulsions de squatteurs, a accepté en exclusivité de nous ouvrir ses portes. Alors qu’elle enchaine les missions, nous découvrons des squatteurs au profil parfois inattendu… et pas toujours franchement dans le besoin !