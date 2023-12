90' Enquêtes - Marchés de Noël et grands magasins : La folie du plus grand rush de l'année

Chaque année, la magie de Noël envahit toutes les villes de France. Un mois avant le 25 décembre, illuminations, chalets en bois, ou encore spécialités régionales font leur apparition. C'est le coup d'envoi du plus gros pic de consommation du pays : 80 milliards d'euros en quelques semaines ! Le début aussi d'une bataille sans merci entre commerçants. En plein rush, l'un des plus grands hypermarchés de France nous a ouvert ses portes. 90' Enquêtes vous propose une immersion auprès des équipes pour vivre une des journées les plus importantes de l'année. Dans les coulisses de ce grand magasin, nous vous révélerons les techniques étonnantes utilisées par les professionnels pour appâter le client et vendre des quantités toujours plus importantes des produits stars des fêtes ! Face aux géants de la distribution, c'est une autre guerre qui se joue sur nos marchés de Noël. Notre équipe a enquêté sur deux marchés mythiques: à Paris et à Strasbourg, autoproclamée capitale de Noël avec ses 300 chalets. Mais les spécialités régionales proposées aux visiteurs, dont le fameux vin chaud, sont-elles toujours très authentiques ? Comment éviter les pièges ? Quelles sont les techniques des rois de Noël pour décrocher le jackpot ?