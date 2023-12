90' Enquêtes - Marseille : comment stopper la violence ?

Règlements de comptes, crimes crapuleux, culture mafieuse, trafics en tout genre et affaires de corruption... Marseille, qui a encore fait les gros titres de la presse cette année à travers ses nombreux faits divers sanglants, est sans conteste la ville où le taux de criminalité est le plus fort en France. En témoignent les statistiques : plus de 11 000 vols aggravés, 500 vols à main armée, une vingtaine de meurtres dont les victimes sont en majorité âgées de moins de 25 ans et une trentaine de tentatives d'assassinat. Cette violence ne fait d'ailleurs que s'aggraver. Quelles sont les solutions pour empêcher cette escalade du crime ?