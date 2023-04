90' Enquêtes - Marseille : entre luxe, misère et délinquance

Marseille veut casser son image de "Chicago à la française". Depuis quelques années, la mythique cité phocéenne a entrepris une profonde mutation. Avec la rénovation du centre-ville, entre la création du Musée sur le Vieux-Port et la rénovation de quartiers mythiques comme le Panier, Marseille change de visage. Mais, malgré tous ses efforts, la plus vieille ville de France reste rongée par ses vieux démons : délinquance, grand banditisme et insalubrité. Une cohabitation parfois difficile entre le luxe des nouveaux hôtels et la violence, toujours plus grande, des quartiers les plus délaissés. La refonte du littoral et la difficulté de nettoyer la ville restent une réalité, surtout quand on sait que certains habitants continuent de jeter leurs ordures par la fenêtre... Alors, à l'instar de Barcelone ou Lisbonne, Marseille peut-elle réussir son pari de devenir une "capitale du Sud" ? Enquête au cœur d'une ville en pleine ébullition.