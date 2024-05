90' Enquêtes - Marseille : opération coup de poing contre la délinquance

Règlements de compte sanglants, cités gangrénées par le trafic de drogue, centre-ville envahi par les trafiquants en tout genre… Marseille n'en finit pas de souffrir de la délinquance. A tel point que certains quartiers se sont carrément transformés en camps retranchés, derrière des murs et des grilles métalliques… Depuis 3 ans, les autorités ont pourtant décidé de frapper fort. Effectifs supplémentaires, opérations coups de poings à répétition dans les cités sensibles, vidéo-surveillance… Et visiblement, cela porte ses fruits : l'an dernier, la délinquance a baissé à Marseille ! Mais nous avons décidé de retourner sur place, pour découvrir ce qui se cache réellement derrière ces chiffres. Et vous allez le voir, la partie est loin d'être gagnée…