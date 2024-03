90' Enquêtes - Marseille : quand la jeunesse dérape

Depuis plusieurs mois, Marseille, deuxième ville de France, fait les gros titres de l'actualité pour ses faits divers récurrents et de plus en plus violents. Règlements de comptes, assassinats à l'arme de guerre entre bandes rivales ou encore trafic de drogue, la cité phocéenne voit son image et sa réputation se ternir face à la multiplication de ces méfaits. Les fauteurs de troubles, des jeunes délinquants, ont fait des transports en commun leur terrain d'action favori et les ont transformés en zones de non-droit. Les forces de l'ordre, la police des transports et le Groupe de voie publique de la police nationale occupent le terrain en permanence pour lutter contre cette violence.