90' Enquêtes - Martinique : La face cachée d'un paradis français

La Perle des Antilles, une des destinations préférées des Français. Une petite île de 70km de long et 30km de large. Chaque année, plus de 700 000 touristes, majoritairement des Français, viennent se prélasser sur les rivages martiniquais. Car ce qui attire aux Antilles, ce sont les plages de sable blanc, la culture créole et la pratique du Français. Pourtant derrière cette image de carte postale, l'île subit une profonde mutation. Hausse du chômage, insécurité, la crise de 2009 a laissé de profondes cicatrices dans la société martiniquaise. On estime que 50% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage… de cette situation découlent violence et trafics en tous genres… En 2013, le nombre des agressions en Martinique avoisinait avec celui de Marseille. Si les touristes ne voient que très peu cette réalité, habilement cachée par les professionnels du tourisme, certains en font parfois les frais. Vols à l'arrachée, cambriolages, arnaques en tout genre, la situation économique pousse certains Martiniquais à tout tenter pour profiter de l'eldorado touristique.