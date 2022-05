90' Enquêtes - Motards de la loi : à la poursuite des chauffards

A moto ou au volant de voitures rapides, des gendarmes et policiers traquent les chauffards et délinquants. Ils font partie d'unités d'interventions spécialement créées pour poursuivre ceux qui sont prêts à tout pour échapper aux forces de l'ordre. Pour lutter contre les vols à l'arrachée, les bandes ou les délinquants de la route, les motards sillonnent Paris et sa banlieue. Grâce à leurs deux-roues, ils se faufilent et interviennent vite. Sur l'autoroute, à plus de 240km/h, découverte du plus puissant des véhicules de la gendarmerie. Un bolide qui peut rattraper en quelques minutes n'importe quel chauffard, même le plus rapide. Enfin, gros plan sur une unité d'élite qui ouvre rarement ses portes : le GAHP. Sa mission est de protéger les hommes d'Etat en visite en France. Ils sont en première ligne, prêts à risquer leur vie s'il le faut.