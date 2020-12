90' Enquêtes - Noël : au coeur d'un hypermarché en ébullition

En savoir plus sur Tatiana Silva

Pour un hypermarché, Noël est la période la plus importante de l'année. Un Français sur deux va venir y faire ses courses. En un mois, il va réaliser 20 % de son chiffre d'affaires. Un enjeu financier important qui se prépare souvent un an à l'avance. le moindre détail compte : de la mise en rayon des chocolats au choix du sapin, des jouets populaires aux photos souvenirs avec le Père Noël. Tout est pensé pour nous pousser à consommer toujours plus !Ce soir, vous allez pouvoir découvrir les petits secrets de cette organisation minutieuse. Nous vous emmenons dans le Var, à Saint Maximin, dans un hypermarché, qui a accepté exceptionnellement de nous ouvrir ses portes pendant plusieurs mois : commande des jouets, préparation de catalogues, sélection du Père Noël, confection de la traditionnelle bûche, décoration du magasin... pendant plusieurs mois, nous allons suivre les préparatifs de Noël de cette grande surface pas comme les autres puisqu'ici, on travaille en famille.