90' Enquêtes - Obésité : vies XXL et nouveaux business

En savoir plus sur Laurent Ournac

Aujourd'hui, près de 15% des Français sont obèses, un pourcentage deux fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Pourtant, de plus en plus de femmes assument leurs formes généreuses et le revendiquent, entre concours de beauté et blogs de mode. Certains vont encore plus loin et gagnent leur vie en mangeant de grandes quantités de nourriture sur les réseaux sociaux. Ce concept n'est pas encore arrivé en France, mais il fait fureur aux Etats-Unis. Des hommes et des femmes s'empiffrent face à la caméra et postent leurs vidéos sur des sites spécialisés. Plus les internautes cliquent, plus ils s'enrichissent. Mais être obèse a des effets sur la santé et sur la vie en société... Chaque année, 60 000 Français meurent des conséquences de leur obésité. Nombreux sont ceux qui préfèrent le bistouri aux régimes : des opérations de l'estomac, souvent définitives, qui donnent des résultats spectaculaires. Enquête sur le quotidien de ces Français XXL et de ceux qui en font un business.