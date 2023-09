90' Enquêtes - Obésité, XXL, enquête sur les nouvelles façons de maigrir

Tatiana Silva En savoir plus sur

Sept femmes sur dix et un homme sur deux aimeraient perdre du poids. Pour beaucoup, mincir est devenu une obsession et certains sont prêts à tout pour y parvenir. Notamment à l’approche des vacances d’été ou après les fêtes de Noël.A tel point que le marché explose. Chaque seconde en France, il se vend pour 114 euros de produits minceur. Régimes, applications, nouvelles technologies ou opération : nous avons enquêté sur les nouvelles méthodes qui promettent de perdre les kilos en trop.Les « régimes 2.0 » c’est la nouvelle tendance. Vous allez découvrir ces dizaines d’applications qui calculent les calories de chacun de nos plats et nous disent quoi manger. Ces applis sont-elles vraiment efficaces ?Parmi les nouvelles technologies qui font fureur : la cryothérapie, une technique par le froid qui ferait fondre les graisses. En 10 ans, le nombre de centre de cryothérapie a été multiplié par 150. Mais vous allez voir que la cryothérapie est loin d’être sans danger. Pour preuve, le témoignage d’une victime, gravement brûlée, fait froid dans le dos !Une autre tendance très radicale mais très en vogue, c’est le jeûne : ne rien manger pendant une, voire 4 semaines. Nous avons pu infiltrer un stage de jeûne, et constater certaines dérives très dangereuses pour notre santé.Enfin, vous verrez que dans les cas extrêmes, la seule solution c’est la chirurgie. Le nombre d’opérations a triplé en 10 ans. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le combat de Nora, 18 ans et 130 kilos. La jeune femme va subir une sleeve, une ablation qui réduit l’estomac. Pour elle, c’est intervention de la dernière chance.