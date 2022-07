90' Enquêtes - Palavas : les dessous de la plage la plus populaire de France

Loin des paillettes et de la frime des grosses stations de la Côte d'Azur, Palavas-les-Flots est l'une des plages les plus populaires de France. Six kilomètres de sable fin. Une eau à 23 degrés. La station languedocienne attire chaque été plus de 100 000 vacanciers. Campeurs à petit budget ou bande de jeunes en quête de sensations, étudiants, retraités… Comment ce petit port de pêche du début du siècle est-il devenu le paradis des vacances familiales ?Palavas-les-Flots, c'est aujourd'hui onze hôtels, quatre campings, une centaine de restaurants et six plages privées. Pour gagner le maximum d'argent sur une haute saison qui dure à peine deux mois, tous les moyens sont bons. Guerre des prix, démarchage sauvage, emploi de saisonniers qui travaillent d'arrache-pied... sans parler des vendeurs de beignets, toujours prêts à défendre leur territoire, ou des paillottes de bord de mer, véritables machines à cash... A Palavas, durant l'été, la guerre est déclarée entre les professionnels du tourisme. Enquête sur les dessous de la plage la plus populaire de France.