90' Enquêtes - Paquebots géants, séjours de rêve : enquête sur les secrets de nos croisières

Ce sont les nouvelles vacances à la mode : les croisières. Un boom de près de 60% en 10 ans avec près de 26 millions de passagers dans le monde. Et parmi eux, 700 000 Français. Fini l’image poussiéreuse des paquebots pour retraités, les fans de croisières sont de plus en plus jeunes, et l’ambiance est à leur image… Face à un tel succès, les croisiéristes se livrent une guerre sans merci pour attirer les clients. Une bataille de l’innovation, mais surtout de la démesure. Nous avons pu suivre la construction du plus gros paquebot au monde : le Symphony of the Seas. Un géant des mers qui cumule tous les records : 25 restaurants, 4 piscines, des murs d’escalade un simulateur de vagues pour le surf et même une tyrolienne ! Il accueillera plus de 6000 passagers.A bord de ces paquebots, une illusion de grand luxe : casino, cabines-suites, spectacles. De vrais palaces flottants ! Nous nous sommes immergés dans ce monde qui fait rêver, de la méditerranée en Grèce… jusqu’à la mer des caraïbes. Mais derrière la carte postale, se cache une réalité beaucoup moins glamour. Pour tirer les prix vers le bas, certains croisiéristes ont recours à des méthodes étonnantes : minuscules cabines low-cost sans hublot et?salariés payés au rabais : 1200 euros maximum pour 60h de travail par semaine et sans aucun jour de repos. Selon certaines associations, l’impact environnemental de ces paquebots géants serait dramatique. Pour certains touristes, la démesure des croisières géantes donne le vertige.?Ils préfèrent les croisières fluviales, jugées plus intimistes et authentiques. Sur des bateaux 6 fois plus petits, elles permettent de découvrir nos fleuves, le Rhin, la Garonne ou le Rhône, d’un point de vue souvent inattendu. Mais ces vacances au fil de l’eau, à taille humaine, dissimulent elles aussi leurs petits secrets.