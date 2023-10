90' Enquêtes - Paris secret : la face cachée de la ville lumière

Tatiana Silva En savoir plus sur

Paris, la ville la plus visitée au monde, a aussi sa face cachée que seuls les initiés connaissent : les catacombes, les carrières, la petite ceinture, les toits des immeubles, les bars clandestins, les bâtiments désaffectés… Paris regorge d'endroits incroyables ! Si certains lieux sont invisibles, inaccessibles et même très dangereux, tous nous fascinent par leur côté secret et interdit. Les touristes ne s'y trompent pas et sont de plus en nombreux à s'inscrire à des visites guidées pour découvrir les endroits insolites de la capitale. Les jeunes, eux, sont continuellement à la recherche de lieux inattendus pour organiser les soirées sauvages les plus délirantes. La police tente de lutter contre le phénomène, par exemple avec sa brigade spécialisée dans les catacombes. Sous terre ou sur les toits, de jour comme de nuit, grâce à des initiés, 90' Enquêtes vous plonge dans les endroits les plus fous de la capitale, pour découvrir le Paris secret que personne ne soupçonne.