90' Enquêtes - Pénurie de médecins, dentistes low-cost : Bienvenue dans la jungle

L'accès aux soins en France coûte de plus en plus cher. Les dépassements d'honoraires abusifs de certains spécialistes, comme les dentistes, poussent beaucoup de Français à se soigner seul. Aujourd'hui, il serait 1 sur 3 en France à renoncer aux médecins généralistes. Ces difficultés d'accéder aux soins entrainent d'autres dérives. Certains patients recourent à une médecine à prix cassée alors que d'autres n'hésitent pas à partir se faire soigner à l'étranger. Et avec L'arrivée des sites de médicaments en ligne, Internet est devenu une pharmacie en libre-service. Quels sont les risques encourus par l'automédication ? Que vaut la médecine à prix cassés ? Quels sont les dangers de la pharmacie en ligne ?