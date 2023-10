90' Enquêtes - Périphérique parisien : la route de tous les dangers

Tatiana Silva En savoir plus sur

Excès de vitesse, alcoolémie, téléphone portable au volant… mais aussi nouveaux comportements dangereux : incivilités qui se règlent à coups de poing, délits de fuite ou chauffards qui n'hésitent plus à se lancer dans des courses-poursuites avec la police. Le célèbre périphérique parisien est le théâtre quotidien de toutes les infractions et d'accidents spectaculaires.Réputé pour ses fameux " bouchons " et son taux de pollution record, frontière entre Paris et la banlieue, le périph' est l'axe autoroutier le plus fréquenté d'Europe. Plus d'un million trois cent mille véhicules l'empruntent chaque jour. Cet anneau goudronné de 35 kilomètres est donc placé sous très haute-surveillance.En première ligne, les 200 hommes et femmes d'une unité spéciale : la Brigade du Périphérique. Nous avons suivi ces anges-gardiens du périph' qui traquent 24h sur 24 les délinquants en tous genres, afin que cette autoroute de tous les dangers ne deviennent pas une jungle pour les milliers d'automobilistes qui s'y risquent chaque jour.