90' Enquêtes - Petite délinquance : quand la police veille sur la ville

Comment conjuguer Police et proximité dans les quartiers sensibles ? Ce soir direction le 20ème arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale où nous avons suivi le travail des patrouilleurs de la Préfecture de police. Ils sont à pied ou à vélo et connaissent par coeur les rues et les habitants. Leur objectif, rétablir le dialogue avec la population et surtout avec les jeunes. Mais dans certains quartiers où la Police n'est pas la bienvenue, la situation peut vite dégénérer. Pendant un mois, nos équipes ont suivi leurs missions : surveillance des marchés clandestins de Belleville, rencontre avec le voisinage mais aussi lutte contre les petits deals de quartiers, ces patrouilleurs veulent offrir un nouveau visage de la Police.