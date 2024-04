90' Enquêtes - Petite délinquance : quand la police veille sur la ville

Comment conjuguer police et proximité dans les quartiers sensibles ? Ce soir, direction le 20ème arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale où nous avons suivi le travail des patrouilleurs de la Préfecture de police. Ils sont à pied ou à vélo et connaissent par coeur les rues et les habitants. Leur objectif : rétablir le dialogue avec la population et surtout avec les jeunes.