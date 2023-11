90' Enquêtes - Pièges à touristes et faux produits régionaux : comment éviter les arnaques ?

Les vacances, c’est la saison du farniente et des séjours en famille, mais aussi parfois la saison des arnaques. En premier lieu sur nos marchés de pays. Les touristes y recherchent de bons produits artisanaux et locaux. Mais, vous allez voir que certains commerçants peu scrupuleux rivalisent d’astuce pour nous tromper sur la qualité des nougats, olives, tapenades, et autres spécialités régionales que nous achetons. Nous avons aussi enquêté sur deux produits incontournables, le rosé de Provence et la charcuterie. Vous découvrirez que, malgré la promesse faite sur l’étiquette, ils n’ont pas toujours la saveur du terroir. Autre produit star des marchés, synonyme de vacances et de plage : l’espadrille. Il s’en vend 12 millions chaque année en France. Et vous allez découvrir que derrière cette innocente sandale, symbole du Pays-Basque, se cache un business très inattendu, bien loin de nos frontières, qui nous a mené jusqu’au Bengladesh ! Enfin, nous vous révèlerons que certains sont prêts à tout pour arnaquer les vacanciers dans les lieux les plus inattendus. Comme sur les pentes du Mont-Blanc ou de faux guides de montagne, sans aucun diplôme, n’hésitent pas à mettre la vie des touristes en danger… Le phénomène a pris une telle ampleur que les gendarmes les traquent sans relâche.