90' Enquêtes - Pizza, kebab : que mangeons-nous vraiment ?

Connue pour sa grande gastronomie, La France est devenue en quelques années l’eldorado de la restauration rapide et pas chère. Comme la pizza qui se classe 2e sur le podium des incontournables de la restauration rapide, juste derrière l'indétrônable jambon-beurre, mais devant le burger. Un business en pleine croissance et ultra-concurrentiel où certains pizzaïolos n’hésitent pas à casser les prix et à utiliser le robot-pizza, une véritable révolution made in France. Mais entre robo et contamination par la bactérie E.Coli, que valent les pizzas d’aujourd’hui ? Nous avons mené l’enquête, notamment sur l’un des ingrédients de base : le coulis de tomate. En Chine, des prisonniers sont contraints au travail forcé, pour produire des vêtements, du coton ou de la tomate. Parmi ces champs de légumes, un rescapé a accepté de témoigner pour la première fois à la télévision. Les équipes de 90’ Enquêtes se sont également intéressées au kebab, ce sandwich popularisé dans les années 70 en Allemagne est aujourd’hui le 4e plat préféré des Français pour la pause-déjeuner. Un plat réputé gras, et qui n’a pas toujours bonne réputation. Si de nombreux artisans fabriquent eux même leur broche de viande marinée, une grande majorité utilisent des viandes surgelées, à la composition parfois douteuse. L’hygiène de certains établissements est aussi dans le collimateur des autorités alimentaires. Nous avons suivi des inspecteurs de l’hygiène dans leurs contrôles. Et vous allez voir que certains font froid dans le dos...