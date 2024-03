90' Enquêtes - Pizza, sauce tomate, parmesan : révélations sur nos produits italiens préférés

Les Français sont les premiers consommateurs de produits italiens et mangent plus de pizzas que les Italiens eux-mêmes. Aujourd'hui, les produits italiens ont envahi les rayons de nos supermarchés : pâtes, pizzas, sauces tomates, ou encore fromages comme l'emblématique parmesan… Un exemple parmi tant d'autres : les sauces tomates contiennent en fait peu de tomates, quant aux pâtes farcies, la traçabilité de la viande pose question. Dans ce numéro, 90' Enquêtes reviendra notamment sur le faux parmesan qui se vend à grande échelle en France. La gastronomie italienne est également très présente dans les restaurants de nos villes avec le boom des pizzerias et autres trattorias. En général, ils sont peu onéreux et proposent un large choix de produits. Mais comment les pizzas et les pâtes sont-elles préparées ? Avec quels ingrédients ? Dans quelles conditions d'hygiène ? Que contiennent les pizzas livrées à domicile ? Enquête et révélations sur ces produits stars de la gastronomie italienne.