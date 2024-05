90' Enquêtes - Planques et flagrants délits : au cœur de l’action avec la BAC de Paris

Du très huppé quartier des Champs-Elysées aux faubourgs populaires de l'Est parisien, ils traquent les délinquants. Leur spécialité : le flagrant délit. Ce sont les policiers de la BAC, la brigade anti-criminalité : 470 fonctionnaires rompus aux interventions sensibles et aux missions coup de poing. Pendant plusieurs semaines,les équipes de 90'Enquêtes ont suivi la BAC de jour du 8ème arrondissement, dans le sillage de Yann. Planques, filatures… ce qu’aime par-dessus tout ce fin limier au flair imparable, c’est prendre les délinquants la main dans le sac ! Son terrain de chasse : la plus belle avenue du monde et ses 100 000 touristes quotidiens, une cible de choix pour les pickpockets et les voleurs à la roulotte, à l'affût des touristes ! A la tombée de la nuit, les quartiers riches changent de visage. Avec la fête et l'alcool, le Paris by night concentre tous les excès ! Ce sont alors les policiers de la célèbre BAC-N, la BAC de nuit, qui prennent le relais. Suivez Dimitri, un commissaire au fort tempérament et au franc-parler légendaire. Avec lui, les délinquants ont intérêt à filer droit ! Au menu, bagarres et agressions sexuelles, arrestations de pickpockets, mais aussi lynchages et règlements de compte à l’arme lourde sur fond de trafic de drogue. Plongez avec ces policiers de choc au cœur des quartiers chics la capitale !