90' Enquêtes - Plats de fêtes, décoration : comment fêter Noël sans se ruiner

Cette année encore, les Français s’apprêtent à dépenser près de 70 milliards d’euros en quelques semaines pour les fêtes de Noël ! Pour voyager, acheter des cadeaux bien sûr, mais aussi pour la décoration et préparer de bons repas en famille. Coquilles Saint-Jacques, foie gras, saumon fumé, bûches glacées… Il faut savoir que les repas de fêtes, c'est 30% du budget de Noël. Alors, la guerre fait rage entre les commerçants de quartier, les supermarchés, les discounters et les sites de vente en ligne. Beaucoup de Français cassent leur tirelire et choisissent des produits artisanaux ou des plats préparés par des traiteurs, gages de qualité. Est-il possible de se régaler sans se ruiner ? Nous avons enquêté. D’autant que ces professionnels doivent faire face à une nouvelle concurrence. Celle des magasins low cost qui promettent les meilleurs produits à petits prix. L’une des plus grosses enseignes d’hypermarchés a accepté d’ouvrir ses portes aux équipes de 90’ Enquêtes. Vous découvrirez ses méthodes pour s’imposer sur nos tables de réveillon. L’autre préoccupation des Français est la décoration. Il y a ceux qui sont prêts à dépenser sans compter pour garnir le sapin. Et ceux qui recherchent les bons plans. Sur cet énorme marché, les déstockeurs proposent des prix imbattables ! Ils s’appellent Stockomani, Max Plus ou Noz, le numéro 1 en Europe. 90’ Enquêtes a investigué sur leurs méthodes pour nous vendre toujours plus de boules et de guirlandes à quelques centimes. D’où viennent leurs produits ? Sont-ils d’une qualité irréprochable ? Au cœur de la guerre des produits de Noël. C’est une enquête signée Marlyce de Azevedo, Laurent Boullard et David Corre pour Pallas TV.