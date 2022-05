90' Enquêtes - Police à moto : la nouvelle chasse aux chauffards parisiens

Avec près de 2 millions de kilomètres parcourus chaque année, les motos de la Compagnie Motocycliste de la Préfecture de Police de Paris sont les plus connues du grand public. Son rôle ? Se fondre dans la circulation au milieu des parisiens pressés, pour relever le plus d'infractions possibles : excès de vitesse, conduite sans permis, livreurs et coursiers qui multiplient les infractions dangereuses, tout comme les deux roues. Enquête sur la nouvelle chasse aux chauffards à Paris.