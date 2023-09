90' Enquêtes - Police de Montpellier : opération coup de poing

Avec environ 250 000 habitants, la préfecture de l'Hérault est la troisième des plus grandes villes du Sud de la France derrière Marseille et Nice. En 2011, la délinquance de proximité, celle qui touche le plus directement la population, a augmenté de 11%. Une forte hausse due notamment à la multiplication des cambriolages, également aux vols à l'arraché. Les différentes brigades de police se mobilisent pour enrayer cette tendance.