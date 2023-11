90' Enquêtes - Police du Nord : alerte aux cambriolages

Commis en bandes organisées ou par des voleurs isolés, les cambriolages sont en hausse constante en France. Depuis quelques mois, la région Nord connait elle aussi une vague de vols sans précédent. Nos équipes ont passé 3 mois en immersion avec les policiers de Lille et de Dunkerque qui luttent contre cette délinquance. Parmi eux, les enquêteurs très spécialisés des cellules anti cambriolage. Home jacking, effractions de coffre-fort ou, plus insolite, vols d'objets d'art, ils pistent de véritable pros du casse dont les filières de recel mènent parfois jusqu'en Belgique. Vous embarquerez également à bord des patrouilles de la BAC qui traquent les voleurs jusqu'au flagrant délit. Et vous allez le voir : plus rien n'arrête les malfaiteurs qui entrent dans les maisons en plein jour, malgré la présence des propriétaires.