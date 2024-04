90' Enquêtes - Police, gendarmerie : les jeunes recrues en action

Pour ce 90' Enquêtes, jeunes gendarmes et policiers nous font partager leurs expériences de nouvelles recrues, depuis leur formation jusqu'à leurs premiers pas sur le terrain, au coeur de l'action. Tony et Jean-Louis ont choisi de devenir des motards de la loi. Mais avant de traquer les chauffards, ils vont devoir prouver leur efficacité. Vérane, une jeune gendarme, est prête à se dépasser au coeur d'une corporation qui reste majoritairement masculine. Vous le verrez, ses débuts seront aussi une mise à l'épreuve. Et puis, Anthony, 22 ans, a choisi l'action en intégrant le Groupe de Sécurité et de Proximité de Bordeaux. Le jeune policier va être confronté à la dure réalité des interventions. Comment ces recrues vivent-elles leurs débuts ? Comment réagissent-elles sur le terrain ? Le métier correspond-il à ce qu'elles imaginaient ou rêvaient ?