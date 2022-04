90' Enquêtes - Policiers de Lille : immersion exclusive avec la Brigade anti-criminalité

En savoir plus sur Tatiana Silva

Lille, la capitale du Nord, 1 million d’habitants. Une ville chaleureuse où il fait bon vivre mais qui comme toutes les villes possède aussi son côté sombre. Délits de fuite, vols, agressions, cambriolages… pour y faire face, plus de 1 500 hommes et femmes de la police nationale.Parmi eux, des spécialistes des opérations coup de poing : la BAC, la célèbre Brigade anti-criminalité. En civil, ces policiers de choc sont en première ligne sur le terrain jour et nuit. La spécialité de cette unité prestigieuse : le flagrant délit, coincer les voleurs la main dans le sac. Nous avons pu partager en exclusivité leur quotidien sur le terrain.En ce moment, les « baqueux », comme on les surnomme, font face à plusieurs phénomènes très inquiétants. Des délinquants de plus en plus en inconscients prêts à tout pour semer la police au cours de spectaculaires courses-poursuites. Mais aussi des délinquants très jeunes, certains n’ont que 12 ans, et sont pourtant déjà très aguerris ! Pour le découvrir, nous avons suivi Stéphane, surnommé « Gitan », une figure de la BAC avec ses 29 ans de police. Il découvrira un trafic invraisemblable : un pompiste clandestin qui revend à prix cassé de l’essence d’une provenance douteuse. Face aux dealeurs, Stéphane et ses hommes utiliseront la ruse. Des déguisements de faux-livreurs pour tromper la vigilance des guetteurs.Laurent, lui, va traquer des spécialistes du vol d’outils qui revendent leur butin sur internet. Après une filature plutôt étonnante, il va tomber sur la planque d’un incroyable receleur présumé… mieux équipé qu’un magasin de bricolage !La Bac du Nord, plus qu’une unité une « famille ». Découvrez cette immersion exceptionnelle au sein d’une brigade pas comme les autres.Un reportage signé Mathilde BOUTTEMY pour CARTEL PRESSE.