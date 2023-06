90' Enquêtes - Policiers de Lille : immersion exclusive avec la Brigade anti-criminalité

Lille, la capitale du Nord, 1 million d’habitants. Une ville chaleureuse où il fait bon vivre, mais qui comme toutes les villes possède aussi son côté sombre. Délits de fuite, vols, agressions, cambriolages… pour y faire face, plus de 1 500 hommes et femmes de la police nationale. Parmi eux, des spécialistes des opérations coup de poing : la BAC, la célèbre Brigade anti-criminalité. En civil, ces policiers de choc sont en première ligne sur le terrain jour et nuit. La spécialité de cette unité prestigieuse : le flagrant délit, coincer les voleurs la main dans le sac. 90' Enquêtes a pu partager en exclusivité leur quotidien sur le terrain. En ce moment, les « baqueux », comme on les surnomme, font face à plusieurs phénomènes très inquiétants : des délinquants de plus en plus en inconscients prêts à tout pour semer la police au cours de spectaculaires courses-poursuites. Mais aussi des délinquants très jeunes, certains n’ont que 12 ans, et sont pourtant déjà très aguerris !