90' Enquêtes - Policiers municipaux : les anges-gardiens de la banlieue

Depuis des mois, les policiers de banlieue font régulièrement la une de l’actualité. On les suspecte de dérapages ou, au contraire, ils sont victimes d’actes violents de la part de jeunes délinquants. Alors, quel est leur quotidien ? Pour le découvrir 90' Enquêtes a suivi les hommes de deux polices municipales de l’Essonne, à 30 km au sud de la capitale. Tout d’abord à Viry-Châtillon, 30 000 habitants, un ville partagée entre zones pavillonnaires et grands ensembles. Pendant plusieurs semaines, les équipes de 90' Enquêtes ont suivi la vingtaine d'agents au cours de leurs missions quotidiennes. Parmi eux, vous allez découvrir Stéphane. Un jeune policier au grand cœur, mais aussi très tenace. Entre interpellations musclées et conflits de voisinage, il est toujours en première ligne… Des journées à 100 à l'heure également pour son collègue Patrice, confronté à un fléau qui explose : les vols à l'arrachée… une quarantaine par jour !